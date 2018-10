Alpini in congedo cercansi per fondare il gruppo

La voglia di penne nere, mangiate e bevute in compagnia, e di solidarietà, non si esaurisce nelle valli varesine.

Ma anzi vive, vegeta, anche nelle più recondite località.

È notizia di qualche sabato fa che nella sala consigliare del Comune di Duno, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, si è svolta la prima riunione del neo costituito Comitato Organizzatore per appurare la fattibilità di creare un Gruppo Alpini a Duno.

Alla riunione oltre ad un gruppo di cittadini sono intervenuti il Presidente Sezionale di Luino dell’Associazione Nazionale Alpini Michele Maroffino ed il Consigliere Sezionale Sante Valsecchi.

Da parte sua il Presidente ha espresso plauso per l’iniziativa e oltre che ricordare i valori di amor patrio, libertà, fratellanza e solidarietà che contraddistinguono ogni iniziativa degli Alpini ha anche posto l’accento sulle corrette procedure di costituzione e in seguito di operatività.

«Ora si dovrà lavorare per raggiungere il numero minimo di Alpini congedati necessario alla formazione del Gruppo che in seguito potrà valutare le richieste di iscrizione anche di “amici” e “simpatizzanti”», dicono gli alpini; che aggiungono: «Rimane comunque un poco di tristezza per il fatto che alcuni Alpini Dunesi dovranno staccarsi, se lo vorranno, dal Gruppo Alpini di Vergobbio-Cuveglio al quale oggi sono iscritti».