I bambini giocano con le maschere di Baj

Sabato 6 ottobre in biblioteca a Gavirate alle 10 si terrà un laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni a cura di Paola D’Angelo dell’Associazione Kids Doing Arts.

I piccoli artisti proveranno a costruire “maschere tribali” alla maniera dell’artista Enrico Baj

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi compilando il modulo e consegnandolo in biblioteca.

Si ricevono prenotazioni fino a esaurimento dei 15 posti disponibili.

Info: Biblioteca Comunale 0332748278