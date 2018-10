Buona la prima, un teatro strapieno per Pirandello

Una teatro strapieno per il primo appuntamento con la prosa e per la prima co-produzione varesina. Ieri sera, martedì 16 aprile, è iniziata la stagione di prosa sotto la guida di Andrea Chiodi.

In sala 900 persone per “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello, con la bellissima regia di Emiliano Sala e prodotto dal LAC, in coproduzione con il Teatro di Varese.

“In sala tantissimo pubblico tra cui molti studenti, abbonati, amici del nostro teatro e giornalisti. Con questo successo si inaugura la stagione di Prosa 2018/2019 sostenuta dal #ComunediVarese e con la direzione artistica di Andrea Chiodi, che entra a far parte del nuovo gruppo di lavoro voluto dal direttore del Teatro di Varese Filippo de Sanctis”, si legge sulla pagina facebook del Teatro di Varese.

Il prossimo prossimo appuntamento con Arlecchino Servitore di due padroni di Carlo Goldoni, per la regia di Valerio Binasco con interprete Natalino Balasso. In scena martedì 18 dicembre, alle 21.