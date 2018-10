Castagnata d’autunno alla Canetta di Sant’Ambrogio

Giochi, pizza e caldarroste sabato 20 ottobre nel cortile della scuola elementare Canetta di Sant’Ambrogio per la tradizionale “Castagnata d’Autunno” promossa dall’Associazione genitori.

La manifestazione inizierà alle ore 10 del mattino con alcuni giochi di stagione, tra cui “Alla ricerca della castagna d’oro” e “Contiamo le castagne matte”, per aggiudicarsi in premi in palio. E poi tante castagne, torte biscotti e pizza per il pranzo in compagnia a mezzogiorno.

Scopo dell’iniziativa è creare un momento di aggregazione e condivisione per le famiglie e raccogliere fondi a sostegno delle attività della scuola.