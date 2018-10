Il chiosco del parco Castello cerca un nuovo gestore

Gestione del chiosco – bar al parco Castello, la Giunta comunale ha definito gli indirizzi per la nuova concessione.

L’attività di somministrazione dovrà essere giornaliera e continuativa tra aprile e ottobre, garantita almeno nei fine settimana tra novembre e marzo. Per quanto riguarda gli orari, porte aperte per minimo otto ore al giorno da aprile a ottobre, per quattro negli altri mesi dell’anno. Importanti le indicazioni volte a migliorare la fruibilità dell’area. Con proprie risorse il concessionario deve rifare i bagni pubblici esistenti e garantirne la manutenzione. Sempre al concessionario farà capo un’area attrezzata per bambini di cento metri quadri. Possibili ribassi del canone annuo minimo, pari a quello attuale, in ragione dei lavori richiesti. Durata della concessione, 12 anni.

Spiega l’assessore al Territorio, Gianluca Alpoggio: «Sono previsti controlli da parte degli uffici comunali su tutti i punti dell’atto di indirizzo. In generale, mi preme sottolineare che stiamo cercando un gestore disposto a investire nell’attività. Questo tipo di impegno dovrebbe essere una garanzia sulla qualità del servizio che sarà offerto ai frequentatori del parco. E l’obiettivo ultimo è proprio quello di dare agli utenti un’area meglio attrezzata, funzionale, frequentata. Un’evoluzione che avrebbe positive ricadute anche in tema di sicurezza».