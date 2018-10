Crisi idrica: “Rubinetti chiusi la notte”

Vietato bagnare l’orto con l’acqua del rubinetto, che comunque non uscirà dalle 23 alle 5 del mattino.



Succede a Rancio Valcuvia, piccolo comune della valle, che vanta tra l’altro diversi bacini di captazione idrica.

La misura, prevista da una specifica ordinanza del sindaco, è stata presa lo scorso 5 ottobre “a fronte della scarsità di precipitazioni” e delle “criticità riscontrate nell’approvvigionamento idrico”.

È dunque vietato usare l’acqua per scopi diversi da quelli alimentari e igienici e utilizzare l’acqua per il lavaggio di “superfici scoperte”.

In più l’ordinanza impone la sospensione idrica dalle 11 di sera fino al mattino alle 5.

Sono previste multe per chi non ottempera alle disposizioni: da 25 a 75 euro.