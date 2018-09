Il diritto ambientale: cos’è e perché è sempre più importante

Il diritto ambientale è ormai diventato di dominio pubblico da qualche anno a questa parte. In passato un vero e proprio concetto di normativa ambientale non esisteva: quando si verificavano situazioni di danneggiamento all’ambiente, si ricorreva ad altre soluzioni come il diritto penale o il diritto amministrativo. Con il passare del tempo invece, per aiutare le amministrazioni a valutare le violazioni ed i conseguenti danneggiamenti ambientali, si è pensato bene di adoperare degli strumenti di legge sempre più precisi. Ed è per questo che tutte le aziende decidono prima o poi di affidarsi ad una consulenza ambientale curata da esperti, proprio per non incorrere in problemi.

Come si è diffuso nel tempo il diritto ambientale

Parlare di diritto ambientale fino a qualche decennio addietro era complicato, non avendo ancora tale termine una definizione effettiva. Non è caso, fino al 2001, non abbiamo mai avuto in Italia leggi che riguardassero in maniera esclusiva la sola regolamentazione ambientale. A partire da quell’anno, per la prima volta il concetto di ambiente fu introdotto nella nostra Costituzione. È però a partire dagli anni ’80 che c’è stato qualche cambiamento, sulla base di alcuni concetti ripresi dalla CE e introdotti sommariamente nella nostra legislazione. Oggi le cose sono cambiate, ed il diritto ambientale comprende in sé tutte quelle norme volte a regolare la gestione dei rifiuti, la tutela di aria ed acqua, la gestione degli scarichi, oltre a specifiche tipologie di inquinamento.

In che modo il diritto ambientale ha cambiato il lavoro delle aziende

L’avvento della tutela ambientale regolamentata con precisione dalla legislazione italiana ha comportato una serie di problematiche. Esempio pratico: un’azienda vuole avviare la costruzione di nuovi impianti produttivi? Prima deve essere effettuata una valutazione di impatto ambientale. Ormai in Italia qualsiasi tipo di attività che può potenzialmente condurre ad un inquinamento, deve essere controllata sia prima della sua nascita sia durante il suo svolgimento, con una serie di controlli periodici da parte delle autorità competenti. In tali controlli sono assunti degli appositi criteri, che serviranno a stabilire se e quando può verificarsi un illecito ambientale. Talvolta stare dietro al diritto ambientale è complicato. Si tratta di una serie di norme e decreti spesso fin troppo burocratici. A ciò si aggiunge che le leggi sono di vario livello: dalle regionali a quelle nazionali, passando per il livello Comunitario. Proprio per questo, come ricordavamo sopra, bisognerebbe avere la certezza di tutelare l’ambiente per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. Motivo per cui assumere un esperto in materia è ormai pratica sempre più comune in tutte le aziende.