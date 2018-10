Festa d’autunno a Lissago

Falconieri, pony, giochi e tanti laboratori per bambini e ragazzi alla “Festa d’Autunno” di Lissago che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 14 ottobre nel campo sportivo di via Salvini, promossa come sempre dall’associazione Pro scuola materna di Lissago.

RAPACI DA CONOSCERE E OSSERVARE

Gufi, poiane e falchi dell’azienda agricola “Cassina piatta di Mesenzana” saranno esposti nel campo per brevi sessioni di didattica in natura, sul differente modo di vivere e cacciare di questi rapaci. Nel corso pomeriggio spazio anche a una piccola esibizione in volo libero di alcuni esemplari.



PROVE DI CAVALCATA

Saranno presenti i dolcissimi, pazienti e mansueti pony del Centro ippico delle Piane di Brebbia per le prove di cavalcata sui pony con gli istruttori Fise, specializzati in lezioni di equitazione, passeggiate, progetti di avvicinamento al cavallo, mediazione equestre per bambini e ragazzi anche con bisogni educativi speciali.

GIOCHI E LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI E RAGAZZI

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia di Lissago “A.M. e G.B. dall’Aglio” guideranno bambini e ragazzi in laboratori artistici dedicati al tema della spada, della corona e della pittura delle foglie.

A disposizione di grandi e piccini anche giochi di squadra e di abilità tutti da sperimentare: trottole, lancio della fune, tris, fionde e palloni.

SALAMELLE, CASTAGNE E DOLCI

Lo stand gastronomico aprirà dalle ore 12.30, proponendo patatine, salamelle, castagne, una grande varietà di dolci e riso Mignone con zucca e salamelle!

In caso di maltempo la festa verrà annullata.

Per maggiori informazioni a.scuola.materna@gmail.com, oppure 0332-310243.