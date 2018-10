Furto al circolo Acli, un arresto

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Luino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Varese nei confronti di un 31enne italiano, responsabile di furto

aggravato.

L’arresto scaturisce da un’indagine dei militari dell’Arma, riguardante diversi furti in abitazione e ai danni di esercizi pubblici, commessi a Luino e nella frazione di Voldomino. In uno di questi episodi, un furto commesso nei primi giorni di agosto al circolo ACLI di via San Pietro, i Carabinieri hanno repertato diverse impronte digitali che grazie alle analisi del RIS di Parma sono state attribuite al 31enne, poi arrestato.

Nell’occasione il ladro si era introdotto nei locali del circolo rompendo il vetro di una finestra con una mattonella, per poi impossessarsi di circa 100 euro e di una decina di bottiglie di alcolici.

Le indagini continuano allo scopo di raccogliere ogni utile elemento investigativo in ordine ai numerosi furti che durante l’estate sono stati messi a segno nel territorio, in particolare nella frazione di Voldomino.