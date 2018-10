23&venti, il vostro matrimonio da sogno

La personalizzazione del proprio matrimonio è l’ingrediente più importante, affinché sia davvero “il giorno più bello” della vita. I preparativi, le aspettative e poi l’intera giornata devono essere vissute con gioia e serenità, senza ansie dagli sposi.

Lo sa molto bene Sonia Milani, Wedding Planner e Wedding Designer a Varese che da sempre si occupa di eventi e il matrimonio è sicuramente uno di quelli più importanti della vita di una coppia.

Sonia Milani ha sviluppato la sua esperienza in città come Roma e Bologna, dove ha affinato la cura per il particolare, la voglia di stupire e la capacità di accontentare il cliente realizzando le sue aspettative e da questo è nata 23&venti.

Lo staff 23&20, una vera e propria “Squadra da sogno”, vi affiancherà con tante idee e suggestioni, per offrirvi le soluzioni migliori e per esaudire tutte le vostre richieste, affinché il vostro matrimonio possa essere davvero un giorno perfetto!

Progetteremo insieme ogni dettaglio, cureremo i particolari e l’originalità: la location, le partecipazioni, le bomboniere, i fiori, le foto, il tema della giornata, le fotografie, l’animazione e l’intrattenimento.

E se non bastasse, potrete avere anche un sito di coppia personalizzato, per raccontare la vostra storia, inserire foto, condividere momenti unici con parenti e amici, per percorrere con loro questa avventura, che rimarrà nella vostra e nella loro memoria, come in un film di cui avrete scritto voi la sceneggiatura, per esserne per sempre protagonisti assoluti!

Tanti sposi ci hanno hanno già scelto 23&venti e qui potete leggere le loro recensioni e quelle dei loro invitati.

Potete richiedere un preventivo personalizzato fissando un appuntamento con Sonia Milani e il suo staff, presso la sede di Viale Aguggiari 51 a Varese o telefonando al numero 335 8782686