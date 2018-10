Incidente auto-camion sullo stradone, due feriti

Brutto incidente stradale, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, a Samarate.

È successo alle 10 del mattino, all’incrocio tra lo stradone (la Statale 341) e la via Vittorio Veneto che viene dalla piazza della cittadina e dal municipio: un’auto è stata urtata da un mezzo pesante che procedeva sulla strada principale.

L‘impatto è stato piuttosto violento, vista anche la differenza di massa tra il pesante autoarticolato e la piccola utilitaria Toyota. Due ambulanze, arrivate in posto da Gallarate, hanno soccorso i due anziani – lui 88 anni, lei 85 – che si trovavano sull’auto: sono stati portati in ospedale a Legnano, in codice giallo (feriti, ma non in pericolo di vita). Non hanno riportato, per fortuna, ferite gravi.

Sul posto la Polizia Locale samaratese, per i necessari rilievi. Secondo una prima ricostruzione l’auto si sarebbe immessa senza dare precedenza al mezzo pesante.

