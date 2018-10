Incidente a Voltorre, code

Traffico in tilt questa mattina, giovedì 11 lungo la sp1 all’altezza di Voltorre, comune di Gavirate (immagine di repertorio).

Le prime notizie parlano di una persona ferita in uno scontro tra due veicoli.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e si segnalano forti code: il sinistro è avvenuto attorno alle 8.20 in un’ora di punta in quel tratto.

Le persone ferite sono cinque, quattro ragazze di 18, 19, 21 e 24 anni e un giovane di 22, soccorsi dalla Croce Rossa italiana di Varese: per loro codice verde.

Per limitare la velocità e rendere più sicuro il transito tra veicoli è stato istituito un tavolo tecnico fra Comuni interessati e Provincia per definire misure immediate: nel tratto interessato si sono verificati nelle ultime settimane diversi incidenti anche con esito mortale.