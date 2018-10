Insultato e colpito, Emmanuel ringrazia chi gli è vicino

Emmanuel Royal, il cassiere protagonista suo malgrado di un brutto episodio di razzismo, interviene oggi per ringraziare le persone che hanno dimostrato vicinanza e e affetto

A seguito dell’umiliazione gratuita ricevuta da parte di una perfetta sconosciuta, dell’essere stato giudicato e trattato inferiore a causa/grazie alla mia quantità di melanina, della mancanza totale di rispetto della mia persona, della mia dignità e dei miei diritti (minimizzati e ridicolizzati associandomi ad un colore e non a un essere umano); senza entrare nel merito dell’ormai ben nota vicenda, colgo l’occasione per ringraziare:

– il sindaco di Varese Davide Galimberti (recatosi in prima persona presso il punto vendita per dimostrare la propria vicinanza e la solidarietà da parte di tutta l’amministrazione comunale)

– il responsabile delle relazioni dell’azienda Giancarlo Pignone ed il direttore generale Paolo Fantinato (prontamente intervenuti)

– le varie associazioni e TUTTE le persone per l’affetto dimostratomi ed il pieno sostegno.

Agli haters: al di là del colore, vi è un uomo, vi è una storia, vi è una nazione. Ascoltate, guardate e imparate prima di giudicare e di inveire contro. E soprattutto, “il nero” non è contagioso…