Per la festa di Iper l’aperitivo è rosa Apollo

Apollo 11 e Aperol: i clienti passati da Iper domenica hanno trovato un ricco aperitivo per festeggiare l’anniversario dei 30 del punto vendita varesino.

È uno dei tanti eventi organizzati per la festa di Iper Varese che continua anche noi rpossimi giorni con una ricca programmazione.

Questa settimana

Mercoledì 17 ottobre dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18

Seminario sulla flora intestinale tenuto dai farmacisti della parafarmacia Iper

Giovedì 18 ottobre dalle 10 alle 12 e pomeriggio

Corso di panetteria con i maestri di Iper e dell’Associazione panificatori di Varese per gli allievi dell’Istituto Comprensivo Iqbal Masih e del Consiglio dei bambini del comune di Malnate

Venerdì 19 ottobre dalle 11 alle 12:30 e dalle 17 alle 18:30

Degustazione di vini rossi a cura dell’Associazione Italiana Sommelier di Milano

Sabato 20 ottobre dalle 9 alle 18

Degustazione di panificati a cura dell’azienda Pain Paillasse di Varese

Domenica 21 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Degustazione di salumi La Felinese, Pacanelli, Capitelli, Crudo di Parma

Da lunedì 15 a domenica 20 ottobre

Lunedì 22 ottobre dalle 10.30 alle 18.30

Make up tutorial con le estetiste di Nails & Beauty. Scoprite le nuove tendenze e i prodotti più adatti a voi all’interno della profumeria di Iper.

Martedì 23 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30

Mani in pasta! Gli alunni dell’Istituto Iqbal Masih e del Collegio De Filippi, con la guida dei maestri panettieri di Iper e dell’Associazione panificatori di Varese, impareranno l’arte della panificazione.

Mercoledì 24 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

L’influenza è in arrivo? Tenetevi informati con i consigli e gli approfondimenti dei farmacisti della nostra Parafarmaci per affrontare l’inverno con tanta energia in più!

Sempre lo stesso giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30

Piccoli cuochi crescono! Gli alunni dell’Istituto CFP di Varese prepareranno con il nostro chef alcuni piatti casalinghi da degustare.

Giovedì 25 ottobre dalle 10.00 alle 12.00

Mani in pasta! Gli alunni dell’Istituto Comprensivo S. Pellico di Vedano Olona, con la guida dei maestri panettieri di Iper e dell’Associazione panificatori di Varese, impareranno l’arte della panificazione.

Venerdì 26 ottobre dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30

La nostra Cantinetta si anima di aromi e di esperti sommelier della Associazione Italiana Sommelier, per proporvi la degustazione guidata di una selezione di pregiati vini bianchi.

Sabato 27 ottobre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30

Quanti sapori da scoprire nella nostra pescheria! Vi aspettiamo per la degustazione guidata Bonta Senza Tempo a base di pesce fresco. Sarà come una gita al mare.

Domenica 28 ottobre dalle 10.00 alle 18.00

È l’OcktoberFest di Varese! Vi aspettiamo nel nostro punto vendita, in compagnia delle birre Carlsberg, per una degustazione speciale di birre.