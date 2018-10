Da lunedì al via le asfaltature

Lunedì 15 ottobre inizieranno i lavori di asfaltature in numerose vie di Malnate.

Fino al 3 novembre (data indicativa) ci potrebbero essere quindi dei problemi di viabilità.

Si informa la cittadinanza che dal 15 ottobre sino al 3 novembre (o termine esigenza), dalle ore 08.30 alle ore 19.00, a causa di lavori di scarificazione e asfaltatura del manto stradale, sarà sospesa la circolazione veicolare e pedonale nelle seguenti vie: via Sanvito, via Gramsci, via Motta, via Volta, piazza San Martino, via San Francesco, via Caprera, via Piave, via Siracusa, via Doberdò, via Nizza, via Gasparotto (entrata centro cottura), via Milano e via Bologna.

Tutti i dettagli nell’ordinanza http://www.comune.malnate.va.it/…/5374/DET_ORDI_144_2018.pdf