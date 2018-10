Mamma e due bambini investiti in via Appiani

Stavano attraversando la strada in via Appiani, nei pressi del palaghiaccio di Varese quando una macchina è sopraggiunta e li ha investiti.

Mamma e due bambini sono finiti a terra dopo l’impatto intorno alle 8.45 di mercoledì 17 ottobre.

La donna, 33 anni, teneva il figlio più piccolo (1 anno) in braccio, mentre l’altro (5 anni), camminava di fianco a lei. Per la mamma e il minore dei fratellini non ci sono state conseguenze, mentre il bambino più grande è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in pronto soccorso per essere visitato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Varese.