Pendolari, problemi su Saronno e Luino

Di seguito alcune informazioni utili per chi viaggia sulle linee pendolari nella mattina di oggi, lunedì 8 ottobre. È possibile seguire l’evoluzione del traffico ferroviario seguendo il link “circolazione in tempo reale”

LUINO-GALLARATE-MALPENSA

20302 (GALLARATE 07:19 – LUINO 08:16) e

20304 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:06 – LUINO 09:38)

oggi non saranno effettuati.

I viaggiatori diretti a LUINO possono utilizzare il treno 23010 (TREVIGLIO 07:10 – VARESE 09:17) fino a GALLARATE e un servizio bus sostitutivo da GALLARATE a LUINO.

Attorno alle 8.oo in redazione è giunta la telefonata di un pendolare che dalla stazione di Luino deve raggiungere Milano. Ha la voce affannata che gli esce come in uno sfogo continuo: “Oggi stanno sopprimendo diversi treni, come avvenuto venerdì scorso. I convogli vengono sostituiti con materiale rotabile antiquato e raggiungere Milano diventa sempre più difficile. Dal momento che non non ci mettiamo in treno per andare a bere l’aperitivo ma per lavorare, saremo costretti a doverci muovere in auto, con ripercussioni economiche e ambientali notevoli“.