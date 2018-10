Pestaggio mortale fuori dalla discoteca: 21enne rinviato a giudizio

E’ stato rinviato a giudizio e verrà processato per omicidio intenzionale per dolo eventuale, il 22enne che nell’aprile dell’anno scorso, durante una lite fuori dalla discoteca causò la morte di un uomo di 44 anni.

Il Procuratore pubblico capo Arturo Garzoni che ha coordinato l’inchiesta fin dalle prime battute, ha rinviato a giudizio dinanzi alla Corte delle assise Criminali di Locarno, il ragazzo di 22 anni, un cittadino svizzero domiciliato in Riviera.

Il giovane era stato fermato il 22 aprile 2017 in via San Gottardo a Gordola. Quella notte, verso le 4.30, presso l’atrio di una discoteca, aveva colpito un 44enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto, che si era accasciato al suolo perdendo conoscenza. Il giorno successivo il 44enne era deceduto in ospedale.

Le principali ipotesi di reato nei confronti del 22enne sono quelle di omicidio intenzionale per dolo eventuale, in subordine omicidio colposo, lesioni semplici, ingiuria e minaccia.

L’uomo dovrà inoltre rispondere di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti in relazione allo smercio e alla messa in circolazione di alcune centinaia di grammi di cocaina.