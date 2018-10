In piazza per un’Europa più unita

In piazza per ribadire la vicinanza ai principi europei e per chiedere un’Europa più unità. Il Movimento Federalista Europeo ha promosso nella giornata di sabato 13 ottobre una mobilitazione che ha avuto il suo cuore a Firenze ma che anche a Varese si è fatta sentire.

Nel pomeriggio di sabato un gruppo di cittadini, espressione di varie associazioni da Legambiente, Anpi, Arci, l’associazione Mazziniana, Laboratorio europeo, i Giovani Democratici e il Partito Democratico, ha partecipato ad un flash mob in piazza Podestà.

È stata l’occasione per ribadire i principi fondanti dell’Unione europea e l’importanza della scadenza elettorale di maggio 2019 quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare il Parlamento europeo.