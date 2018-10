Piumetta, il pettirosso che parla inglese

“A brave Redbreast named Piumetta” è la traduzione in inglese del racconto “Piumetta pettirosso coraggioso” scritto da Lucia Spezzano, con la collaborazione della Lipu (Lega italiana protezione uccelli), illustrata dal fumettista Gianni Chiostri. Il libro sarà presentato giovedì 25 ottobre alle ore 18 nella Biblioteca civica di Varese: un’occasione per parlare di cultura, dell’importanza di proteggere ed aiutare i nostri piccoli amici pennuti e di conoscere l’inglese per comunicare in un mondo sempre più globalizzato.

Il libro è la favola di un pettirosso ed è un racconto che parla dei valori della natura, della famiglia e dell’amicizia universale. Offre così diversi spunti per parlare dell’importanza della salvaguardia della natura e della protezione degli uccelli, perché c’è un mondo, fondamentale per l’equilibrio della natura, che vive sopra di noi, svolazzando ed allietandoci con i loro cinguettii. Un mondo spesso poco conosciuto, che merita di essere scoperto e soprattutto protetto.

Uno dei protagonisti di questo mondo è il pettirosso che, per sua natura, è portato a collaborare con gli umani.

Il libro già presente in italiano, in vendita su Amazon ed in lettura gratuita sulla piattaforma Yeerida, è adesso disponibile anche nella versione in inglese, edita dalla Casa editrice Costruttori di Pace. Un’opportunità per avvicinarsi al mondo del pettirosso, conoscere la Lipu (cui andrà parte del ricavato della vendita del libro) e parlare di un argomento di cui c’è immenso bisogno: l’amicizia ed il suo valore universale.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca civica di Varese nell’ambito della rassegna “Incontri in biblioteca” con la collaborazione dell’Associazione costruttori di pace di Luino.