“Puliamo il mondo”, ora Azzate è più pulita

Sono partiti dal capolinea del bus di Vegonno, per arrivare al monumento ai Caduti e alla Chiesetta di San Rocco.

Una ventina di volontari ha partecipato all’iniziativa Puliamo il Mondo raccogliendo quasi dieci sacchi di rifiuti.

L’intervento più “sostanzioso” nella zona del capolinea dei bus di Vegonno dove sono stati rimossi i pannelli con le foto storiche vandalizzate con lo spray. Saranno ripuliti e posizionati altrove.

Il giorno prima i bambini della Primaria di Azzate hanno partecipato a Puliamo il mondo camminando per il paese, accompagnati da Alpini, Protezione civile e Carabinieri in congedo.

Ma i bimbi non hanno solo pulito: hanno passeggiato per il Roncasnino e al parco giochi di via del Molinello, hanno raccolto i rifiuti e giocato. Il secondo gruppo ha trovato la sorpresa del cancello del Castello aperto e la guida dello storico Giancarlo Vettore. I più grandi sono scesi alla Darsena dove il presidente Vallino li ha portati a visitare uno degli angoli più belli e del paese.