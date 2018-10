Settima marcia interreligiosa: per una cultura del dialogo

In marcia per chiedere “Una cultura del dialogo”. È questo il tema della settima marcia intereligiosa della pace in programma domenica 14 ottobre a Varese.

L’appuntamento, organizzato da Religions for Peace gruppo di Varese, vede marciare insieme fedeli di diversi credo: Baha’i, Buddismo, Cristianesimo ( nelle diverse componenti Battisti, Cattolici, Luterani, Metodisti e Ortodossi) Ebraismo, Induismo, Islam e Sikhismo.

L’appuntamento è per domenica alle 14 con ritrovo ai giardini Estensi. La partenza è in programma per le 14.45 con ritorno al parco pubblico verso le 15.45.

Sono sette le tappe, una per ciascun culto che farà un breve intervento sul tema “ per una cultura del dialogo”. Alla fine della marcia ci sarà un momento artistico e un confronto.

L’iniziativa, nata sette anni fa a Travedona per iniziativa dell’associazione “I Care”, dal 2014 si è spostata a Varese, prima al Sacro Monte e ora in centro città.

Il messaggio di questa edizione punta sul dialogo e il confronto che aiutano a “purificare il nostro pensiero….. Tanti sono gli egoismi e gli interessi che si celano dietro a interventi che soffiano sul fuoco dell’intolleranza. Eppure nel sottobosco di una foresta così teatro si muovono tante altre piccole forze, tanti esempi eroici di dialogo e solidarietà..»