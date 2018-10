I sindaci disertano la festa per Malpensa: “Mai ricevuto risposta”

Alla festa per i vent’anni della “Grande Malpensa” non ci saranno i sindaci del territorio. Non i sindaci dei nove Comuni riuniti nel Cuv, il consorzio degli enti locali direttamente toccati dallo scalo.

“Sono proprio le mancate risposte di Sea e degli altri enti preposti (Enac ed Enav) ad indurci a non prendere parte ai festeggiamenti“, spiega il presidente di turno del Cuv, il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia, nella lettera inviata oggi al presidente di Sea Pietro Modiano. Una presa di posizione pacata, espressa “con rammarico ed amarezza” dai primi cittadini di Golasecca, Arsago Seprio, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Samarate, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione.

I sindaci avevano scritto a Sea dichiarandosi disponibili a discutere, rilevando criticità e avanzando “richieste e proposte” a tutela degli 80mila abitanti della zona, di quei paesi “che esistevano ben prima dell’aeroporto di Malpensa”. E oggi i primi cittadini devono fare i conti anche con le preoccupazioni per l’aumento di traffico aereo (e non solo: a ogni aereo in più corrisponde più traffico stradale) atteso nell’estate 2019, per la chiusura temporanea di Linate. Senza contare le “infrastrutture in progetto che richiederanno un ulteriore sacrificio al nostro territorio e all’ambiente” (tra i vari progetti ci sono una nuova ferrovia e una nuova strada ad alto scorrimento).