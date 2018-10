Torna la castagnata dello Sci Club Assi

In Piazza Visconti a Somma si torna a respirare profumo di castagne. Nei giorni 20-21-27-28-31 ottobre e 1 novembre, come ormai da 37 anni lo SCI CLUB A.S.S.I. organizza la “Castagnata in piazza” con contorno di salamini alla piastra e con il famoso vin brulè “del Peppo”.

È un ritrovo a misura di amici, simpatizzanti, soci, e per chi ha voglia di gustare i “mundel” di Cuneo, fatte nel modo tradizionale.

Durante la castagnata sarà possibile ritirare ritirare anche il programma della prossima stagione sciistica.