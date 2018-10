Tramonti da sogno e poi le nuvole

Lettori che aprono le finestre la sera coccolati dal caldo e si godono un meraviglioso tramonto, magari sul lago, come testimoniano le foto giunte in redazione in queste ore. È una situazione che riguarderà forse anche la giornata di oggi, mercoledì, ma dai prossimi giorni si andrà verso un cambio di passo dal punto di vista meteo. Diamo un’occhiata a cosa dice il Centro Geofisico Prealpino.

SITUAZIONE – “Correnti settentrionali scorrono tra l’alta pressione estesa sull’Europa occidentale e una bassa pressione all’est. Si prosegue con il bel tempo oggi e domani prima della discesa di una perturbazione dall’Atlantico settentrionale accompagnata da molte nuvole e piogge autunnali nel fine settimana”.

PREVISIONE – Oggi, mercoledì 24 ottobre giornata soleggiata con innocui passaggi di nubi alte. Ventoso da settentrione sulle Alpi e a tratti favonio fin sulla pianura, in generale attenuazione in serata. Sulle creste alpine di confine più nuvole e non esclusa qualche goccia.

Domani, giovedì prosegue il bel tempo su tutta la regione. Temperature massime in calo ma sempre piuttosto mite. In montagna debolmente ventilato da nord. Venerdì poco sole al mattino, via via più nuvole che potrebbero portare qualche goccia di pioggia sulla fascia padana soprattutto dal tardo pomeriggio. Più sole in montagna.

TENDENZA – Sabato 27 e domenica 28 Ottobre: cielo molto nuvoloso o coperto ma non freddo. Piogge diffuse e qualche rovescio, più abbondanti sulla fascia alpina e prealpina. Neve in montagna oltre i 2200m.