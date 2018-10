Tutti a tavola per gustare la polenta

Una giornata “votata” alla polenta, forse il piatto più tradizionale delle nostre zone, specie tra l’autunno e l’inverno. Domenica 14 ottobre a Gemonio si celebra questa pietanza con un pranzo giunto alla 9a edizione e organizzato dalla Pro Loco del paese valcuviano.

La “Festa della polenta” si tiene all’area feste di via Curti (si pranza al coperto nella struttura riscaldata) a partire dalle ore 12,30. La polenta sarà accompagnata da quattro diversi contorni: brasato con i funghi, cinghiale, spezzatino d’asino e gorgonzola.

Oltre al pranzo in compagnia è possibile acquistare la polenta da asporto tra le 11,30 e le 12,00: chi sceglie questa opportunità dovrà però presentarsi in via Curti munito di contenitori adatti al trasporto.