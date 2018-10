Un autunno di nuvole e poca pioggia

L’anticiclone si ritira verso l’Europa orientale ma influenza ancora il tempo del Nord Italia, rallentando e indebolendo la perturbazione atlantica che si trova tra la Francia e il Tirreno e si muove oggi e domani verso le nostre regioni con passaggi nuvolosi ma poca pioggia. Da mercoledì probabile graduale ritorno dell’alta pressione atlantica con sole e clima mite per la stagione.



Questa la fotografia meteo offerta dal Centro Geofisico Prealpino di Varese (nell’immagine un fotogramma della webcam di Campo dei Fiori questa mattina, 15 ottobre) che illustra ciò che accadrà nei prossimi giorni sui nostri cieli.

PREVISIONI – Oggi, lunedì 15 ottobre al mattino ancora in parte soleggiato sulla pianura ma nuvoloso sulle Alpi. Nel pomeriggio nubi ovunque in aumento con residue schiarite all’Est. Possibile qualche debole pioggia isolata sulle Alpi e verso sera anche sulla pianura ma perlopiù asciutto. Foschia.

Martedì nuvoloso. Qualche debole pioggia possibile sul Pavese e pianura occidentale. Altrove perlopiù asciutto. Temperature massime in calo ma non freddo, mentre mercoledì dapprima nuvoloso ma senza piogge. Foschia. Nel pomeriggio schiarite.

TENDENZA – Giovedì 18 ottobre: ancora nubi irregolari al mattino che lasceranno via via spazio al sole. Temperature in rialzo. Massime probabilmente ancora verso i 20°C. Venerdì 19: bel tempo autunnale, soleggiato e mite.