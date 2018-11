All’Auser s’impara a giocare a scacchi

Si è concluso mercoledì scorso il corso di scacchi tenutosi nella sede dell’Auser di Gallarate in via del Popolo. Il corso è durato dal 13 settembre all’8 novembre per la durata complessiva di otto lezioni e ha visto la partecipazione di quindici appassionati, tra Soci dell’Auser e partecipanti esterni.

Il docente del corso era Paolo Collaro, il residente della Società Scacchistica Gallaratese e Istruttore Federale, esprime tutta la sua soddisfazione: «Gli scacchi non pongono limiti d’età e portano benefici tanto ai bambini quanto agli esponenti della terza età che, grazie all’organizzazione dell’Auser, hanno partecipato a questo corso. Abbiamo trattato svariati argomenti, passando dalle regole basilari del gioco fino a cenni di strategia avanzata, senza dimenticare numerosi riferimenti agli aspetti storici e culturali».

La vivace società Scacchistica ha rapporti consolidati con varie realtà associative e sociali della città (ad esempio: la 3SG-Camelot). «Il legame con l’Auser continua perché proprio in questi locali disputeremo il prossimo 17 novembre uno spettacolare Torneo “lampo” con la partecipazione di forti giocatori locali».