Aperte le prevendite per Pro Patria – Arzachena

Dopo la vittoria contro il Pontedera, la Pro Patria affronterà un altro turno interno da far fruttare al massimo: domenica 11 novembre (ore 14.30) allo “Speroni” arriverà l’Arzachenza.

Sarà Marco Ricci della sezione di Firenze ad arbitrare la gara, undicesima giornata di campionato. A completare la terna, gli assistenti Carmelo De Pasquale della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Roberto Fraggetta della sezione di Catania.

La società di via Ca’ Bianca comunica che sono aperte le prevendite per la gara:

Aurora Pro Patria 1919 comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – Arzachena Costa Smeralda Calcio, valevole per l’ Undicesima Giornata del Campionato di Serie C 2018-2019.

La prevendita dei tagliandi è aperta ufficialmente presso i punti vendita VIVATICKET:

Bar Savoia di Via XXII Marzo, 2, a Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio sabato mattina, 10 novembre, dalle 10.00 alle 12.30 e il giorno della gara, domenica 11 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e a partire dalle 13.00.

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

POPOLARI COPERTI: 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI SCOPERTI: 10 euro RIDOTTO: 8 euro

La Tifoseria Ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Sardinia Magic Travel di Via delle Terme,15, Olbia (SS).

11 Travel Group di Via Leonardo Da Vinci, 30, Olbia (SS).

I BIGLIETTI PER IL SETTORE OSPITI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DI SABATO 10 NOVEMBRE 2018.