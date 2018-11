Dal borsello salta fuori l’hascisc

Entra la polizia per un controllo e loro si fanno piccoli piccoli, in un angolo del locale. Non una strategia geniale, se non si vuole attrarre l’attenzione: infatti i poliziotti li hanno subito “avvistati”.

È successo in un bar di via Pegoraro a Gallarate, vicino alla piazza del quartiere di Cascinetta. Tra i tre clienti “sfuggenti” ce n’era uno – italiano del 1975 – che ha tentato di disfarsi di tre pezzi di hascisc.

Dal controllo successivo è venuto fuori che nel borsello dell’uomo c’era altra droga, per un totale di circa 120 grammi complessivi. C’erano anche 300 euro in contanti, mentre a casa dell’uomo – sottoposta a perquisizione – è saltato fuori un bilancino di precisione. Elementi che fanno ipotizzare che il 43enne sia uno spacciatore.

L’uomo è stato arrestato, d’intesa con il Pm di turno dottoressa Melita. Il Tribunale poi ha convalidato l’arresto.

Negli ultimi giorni gli agenti del Commissariato diretto dal vicequestore Luigi Marsico,insieme a quelli del Reparto Prevenzione Crimine, hanno identificato 48 persone e 65 autovetture.