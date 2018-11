Dalla preistoria a oggi, “il territorio racconta la storia”

“Il territorio racconta la storia”: mercoledì 7 novembre parte dail ciclo di incontri dedicato alle testimonianze storiche locali.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il CCR propongono un doppio appuntamento per riscoprire come si viveva nell’Altomilanese e nel Varesotto.

È una storia che parte da molto lontano quella che Altomilanese e Varesotto possono raccontare. Partendo da Canegrate (con la “Cultura di Canegrate”) per passare da Golasecca e dall’Isolino Virginia di Varese, quindi approdare a Legnano, sono molte le testimonianze storia che il territorio che si allunga da Busto Garolfo per arrivare al Campo dei Fiori custodisce. E non sempre sono conosciute. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il Circolo Culturale e Ricreativo della Bcc organizzano, con il patrocinio dei Comuni di Busto Garolfo e Canegrate, la rassegna “Il territorio racconta la storia”: due incontri in programma il 7 e il 22 novembre per viaggiare nel tempo, partendo dal Paleolitico per arrivare fino al Medioevo.

«Il nostro è un territorio ricco di testimonianze storiche che spesso neppure conosciamo. Con questi due incontri vogliamo andare a valorizzare le nostre radici, riscoprire ciò che è custodito a pochi passi da casa nostra per far conoscere la storia e il nostro passato», commenta il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Solo sapendo da dove arriviamo possiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia. Lo sa bene un istituto di credito come il nostro che è da oltre 120 anni al fianco del territorio».

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 7 novembre a Canegrate: nella Sala Ferrante Rittatore Vonwiller presso il Polo culturale Catarabia di piazza Unità d’Italia 2, Federica Barbaglia dottoressa in Beni culturali e Sara Zannardi ideatrice del progetto “Canegrate riscopre la sua Cultura” condurranno alla scoperta delle testimonianze storiche più antiche. Nell’incontro “Dalla Cultura di Canegrate alla civiltà romana” le due studiose accompagneranno in un viaggio per capire come si viveva nell’Altomilanese e nel Varesotto. Partendo da Angera si andrà alla scoperta dell’Isolino Virginia sul lago di Varese, per approdare a Canegrate dove sono stati trovati importantissimi reperti risalenti all’età del Bronzo e proseguire fino all’anno Zero.

Nel secondo appuntamento in programma giovedì 22 novembre, nell’auditorium Don Besana della nostra Bcc a Busto Garolfo, Barbaglia proseguirà il percorso storico arrivando all’incirca fino all’anno Mille, ovvero l’età dei Comuni.

Gli incontri hanno inizio alle 21 e sono ad ingresso libero.