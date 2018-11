L’Assessorato alla cultura del Comune di Bardello, con il patrocinio dell’Unione Ovest Lago Varese, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate, organizza per il 23 e il 30 novembre alle 20.45, presso l’auditorium di Gavirate, due serate sull’educazione al mondo digitale e sulla lotta al cyberbullismo.

I relatori sono due esperti del settore: la Prof. Paola Biavaschi, giurista e insegnante presso Uninsubria di Varese; il Dott. Paolo Bozzato, psicologo e psicoterapeuta. Saranno entrambi presenti nelle due serate e affronteranno, l’una, gli aspetti giuridici legati al mondo digitale e, l’altro, gli aspetti e i risvolti psicologici.

Pensando ai cellulari, ai tablet, ai social media (facebook, instagram, Whatsapp etc), ai giochi elettronici, tutti i genitori si domandano come si devono comportare in relazione ai propri figli, quando è – se c’è – il momento migliore per consentire loro di utilizzarli: in queste due serate potremo approfondire questi aspetti, comprendere i rischi e le opportunità di realtà e strumenti che solo qualche decennio fa erano assolutamente sconosciuti.

L’invito è dunque aperto a genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro che hanno a cuore il benessere dei nostri figli.

L’ingresso è libero.