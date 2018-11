Ferno in festa per San Martino

È tutto pronto per la festa di San Martino che si svolgerà a Ferno nel fine settimana su iniziativa della Parrocchia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale-Assessorato alla Cultura, Pro Loco, con il prezioso contributo degli Alpini e che vedrà anche la gradita partecipazione del Gruppo Sbandieratori di Ferno insieme al Corpo Musicale del paese.

Sabato 10 novembre, alle 21.00, proprio nella Chiesa intitolata a San Martino si terrà il concerto dei “Cantori di Calastorie” di Robecchetto con Induno, una formazione corale maschile che propone un repertorio classico e di ispirazione religiosa con una particolare attenzione ai canti popolari tradizionali e moderni.

Domenica a mezzogiorno, al termine della Santa Messa solenne che vedrà anche la consegna del “San Martino d’oro”, sarà la volta dell’aperitivo in piazza, un tipico aperitivo alpino che sarà offerto dalle Penne Nere fernesi a tutti i presenti. Nel pomeriggio, alle 15.00, il Vespero e la Benedizione con la reliquia del Santo introdurranno la festa di animazione del paese. A partire dalle 16.00 nella Piazzetta Castiglioni sarà possibile assistere allo spettacolo di apertura degli Sbandieratori, che faranno volteggiare le loro bandiere sfilando ed esibendosi fino alla Chiesa di San Martino, passando per la Piazza Dante e la via Roma accompagnati dalle note del Corpo Musicale fernese.

Sarà un’intera giornata di festa, dove a creare l’atmosfera non mancheranno le caldarroste, le caramelle, lo zucchero filato e nemmeno i mercatini degli hobbisti, invitati per l’occasione dalla Pro Loco di Ferno.

A chiudere i festeggiamenti di San Martino, lunedì 12 novembre alle 21.00 nella Chiesa Parrocchiale, sarà l’ormai tradizionale funzione religiosa concelebrata da tutti i sacerdoti che negli anni hanno svolto il proprio ministero nella comunità fernese.