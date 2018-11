La dinamica delle regole, tra genitori e figli

“Le regole. Il genitore le comunica o i figli le impongono?”. Questo il titolo del prossimo incontro promosso dalla Scuola dei grandi per martedì 13 novembre, alle ore 20.45 nella sala polivalente di Mercallo (in via Prandoni 27).

Cosa rappresenta la regola? I bambini e i ragazzi sanno auto-regolarsi? Se non do regole mi fido o sto abdicando dal ruolo genitoriale? Che caratteristiche devono avere le regole per essere recepite? Parte dal tentativo di dare una risposta a queste domande il percorso di comprensione del ruolo genitoriale rivolto a genitori ed educatori di bambini dai 3 ai 7 anni (scuola infanzia, 1^ e 2^ primaria).

A guidare i partecipanti in questo percorso sarà Monica Colombo, psicologa e pedagogista di scuola montessoriana. La Psicologia Emozionale è il suo ambito di intervento e dal 2002 è Direttore Scientifico di Unison e di Logos per cui redige, supervisiona e coordina progetti e anche un’équipe di psicologi e pedagogisti clinici responsabili dei differenti ambiti d’intervento.

Quello del 13 novembre è il secondo appuntamneto del calendario promosso dalla Scuola dei Grandi con lo scopo di offrire ad adulti, genitori ed educatori, uno spazio di confronto con esperti psicologi e pedagogisti sui dubbi e le incertezze dell’educare oggi.