Lotta alla distrofia muscolare, torna Telethon in Valle

Telethon è la raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie neuromuscolari, genetiche e rare che non hanno una terapia. Si tratta in genere di malattie molto gravi, invalidanti e progressive fino alla perdita delle funzioni essenziali e della vita stessa.

A promuovere la raccolta di fondi in Italia è la Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che è presente in Italia dal 1961 e a Varese come Sezione Provinciale dal 1969. Si occupa delle persone affette da Malattie Neuromuscolari, ne sostiene la ricerca, difende i diritti delle persone con disabilità e fa opera di sensibilizzazione sociale sui temi della Disabilità su tutto il territorio provinciale.

Quest’anno Telethon compie 29 anni. È nato nel 1990 da UILDM per avanzare nella difficile ricerca delle malattie neuromuscolari che fino ad allora avevano scarse speranze di vita e di terapia. E’ nato come maratona televisiva con UILDM, BNL (Banca Nazionale del Lavoro) e RAI. Con gli anni si sono aggiunti molti partners e sostenitori, come AVIS, ormai a fianco di UILDM e di Telethon in maniera costante e concreta e poi molti altri (Istituzioni, Grandi Aziende, Associazioni e Volontari singoli).

Con i risultati della ricerca l’aspettativa di vita e la qualità di vita dei malati affetti da malattie neuromuscolari è aumentata significativamente e molte Malattie Genetiche sono meglio conosciute e adeguatamente affrontate. Per alcune malattie è stata trovata la terapia e decine di bambini sono guariti… Ma si può sperare di più! La ricerca deve andare avanti per raggiungere risultati concreti e possibilmente la cura di tutte Malattie Rare, unico desiderio dei malati e dalle loro famiglie!

Telethon 2018 si svolgerà in tutta Italia il 14- 15- 16 dicembre 2018 e sarà abbinata come sempre alla Maratona televisiva RAI, pur se la raccolta Telethon continua per tutto l’anno.

Anche in Provincia di Varese Telethonsi realizza con la collaborazione di UILDM, BNL, AVIS e molte altre associazioni, istituzioni e privati cittadini. In provincia di Varese Telethon sarà presente a Varese, a Busto Arsizio, a Venegono Inferiore, a Fagnano Olona, a Gorla Minore, a Marnate e a Castellanza si terrà Telethon in Valle.

I Comuni interessati hanno dato il loro patrocinio con grande disponibilità e risorse a diverso titolo. Con AVIS Sezione di Gorla Minore è nata nel 2013 l’idea di “Telethon in valle”, per creare un Telethon itinerante nei Paesi della Valle Olona con la collaborazione dei Comuni e delle Associazioni del luogo. Si è tenuto a Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Olgiate Olona, Fagnano Olona e quest’anno si terrà a Castellanza.

A Castellanza, dove l’Amministrazione comunale è sensibile e molto attenta a queste tematiche, Telethon in Valle prevede un ricco programma costruito dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza con le associazioni del territorio – Gruppo Giovani Castellanzesi, Rione Insù, Rione Ingiò, Pro Loco Castellanza, Caritas, Donne x Castellanza, La Mensa del Padre Nostro onlus, La Nostra Voce e Il Prisma – e altre associazioni amiche di Telethon.

Sabato 10 novembre presso la sala rotonda (ex Capannina) in oiazza Castegnate 2bis dalle ore 19,30 Baldo D.J. e dj set cabaret e musica con apericena e ballo.

Saranno Davide Gobbo, Doriano Zotti, Paola Moroni e Chicco Beniamino ad alternarsi sul palco e intrattenere il pubblico.

Il biglietto d’ingresso è di € 15,00 e l’intero incasso sarà devoluto alla Fondazione Telethon.

Prenotazioni presso Bar Pasticceria Fourteen – Via Vittorio Veneto 19 e presso Elettrauto Bandera – via Col di Lana, 22.

Sabato 8 dicembre “Telethon in Piazza”, inserito all’interno del mercatino di Natale organizzato in piazza San Bernardo dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del territorio. Sarà presente lo zampognaro Nicola Tagliaferri che allieterà i presenti con musiche tradizionali.

Domenica 9 dicembre “23° Trofeo Tony Rose – 22° Trofeo Telethon”. Giornata dedicata alla danza presso il Palaborsani dalle ore 8,00 alle ore 20,00 a cura dell’associazione sportiva Tony Rose di Castellanza.