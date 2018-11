Maltempo, 12 morti in Sicilia

Nove persone in una casa, travolte e uccise da acqua e fango. Altre tre in tutta la regione: in Sicilia il maltempo uccide, ma lo fa assieme all’incuria dell’uomo che costruisce case dove non dovrebbe. E ora dal Governo si cerca di correre ai ripari.

I MORTI – A Casteldaccia, in provincia di Palermo, ci sono nove persone decedute, compresi due bimbi, di uno e tre anni, e un adolescente, perché intrappolate dentro una villetta. Nell’intera regione le vittime sono 12 le vittime.

La località dove sono morte le nove persone è Casteldaccia e a causare l’impetuoso afflusso di fango, che non ha lasciato scampo a quasi tutti gli occupanti di una villetta è stato il fiume Milicia. La casa dove sono morte 9 persone è a meno di 300 metri dal normale corso del fiume.

CONTE E MATTARELLA – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è recato ieri, domenica nella regione, mentre da Trieste arriva la solidarietà del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «In queste ore tanti nostri militari, che ringrazio particolarmente, – ha detto il capo dello Stato – sono impegnati con tanti volontari nel soccorso ai territori che sono stati investiti da un’ondata di maltempo con drammatiche conseguenze di lutti e devastazioni. Ai familiari delle vittime va tutte la vicinanza dell’Italia e alle zone colpite la solidarietà piena e concreta».

FONDI PER IL DISSESTO – Il premier Conte ha annunciato che sono stati messi a disposizione per il dissesto idrogeologico un miliardo per interventi di sicurezza del territorio, per proteggere e salvaguardare le vite umane. Poi ulteriori 50 milioni per le autorità di bacino per regolare i flussi d’acqua.

«Dopo avere firmato i provvedimenti necessari a gestire l’emergenza maltempo, mi accingo a convocare il Consiglio dei Ministri, la prossima settimana, per deliberare lo stato di emergenza. Con la deliberazione dello stato di emergenza il Governo disporrà lo stanziamento delle prime risorse e adotterà gli interventi necessari a superare l’emergenza», ha annunciato sui social.