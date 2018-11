NextGen Cup, ed è subito Varese-Cantù

Sabato 1 e domenica 2 dicembre – sfruttando la pausa del campionato di Serie A – in quattro palasport italiani si disputerà la prima fase della prima edizione della Next Gen Cup. Una sorta di “Campionato Primavera” del basket, aperto alle massime formazioni giovanili delle 16 formazioni che compongono la LBA, LegaBasket di Serie A.

Un torneo che non sostituisce il campionato nazionale under 18 – al quale naturalmente partecipano tutte le società aventi diritto (e non è detto che tra le più forti ci siano quelle di Serie A…) ma che piuttosto serve a mettere in vetrina molti giovani interessanti, in un contesto importante e con la fase decisiva organizzata nel corso delle Final Eight della Coppa Italia maggiore, a Firenze (16 e 17 febbraio).

La Enerxenia Arena di Masnago sarà sede di uno dei quattro gironi di qualificazione, come vi avevamo spiegato in QUESTO articolo, e vedrà subito in campo le eterne rivali, Varese e Cantù. Sarò proprio il derby più sentito ad aprire la serie di partite: doppio turno al sabato (le altre squadre inserite nel girone sono Brescia e Torino), terzo match alla domenica. In basso trovate il calendario completo di orari: l’ingresso al palazzetto sarà gratuito.

La Openjobmetis di Dodo Rusconi – assistenti Alessandro Grati e Francesco Zambelli – si presenta al via forte di un ottimo cammino in campionato e con un gruppo consolidatosi nel corso degli anni. In campo ci saranno anche ragazzi già visti in prima squadra come Parravicini, Ivanaj (entrambi in campo anche in Serie B, con Oleggio e Robur) e Seck, l’azzurro del 2002 Virginio e i serbi Svetozarevic, Mrgic e Raskovic arrivati a Varese grazie agli accordi tessuti da Gianfranco Ponti, “ministro” biancorosso al settore giovanile.

GIRONE A – Enerxenia Arena di Varese

Sabato 1 dicembre

9,30: Varese – Cantù / 11,30: Brescia – Torino

18,45: Varese – Brescia / 20,45: Cantù – Torino

Domenica 2 dicembre

10: Varese – Torino / 12: Cantù – Brescia