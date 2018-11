Pedone investito in via XXV aprile

(Immagine di repertorio)

Mancavano pochi minuti alle 18.00 di venerdì 23 novembre quando, per motivi ancora da valutare, un pedone è stato investito da una macchina in via XXV aprile a Varese, non lontano dal centro cittadino.

L’uomo, 44 anni, è stato soccorso dal personale medico e trasportato all’ospedale di Circolo in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

Vista l’ora, si sono create lunghe code nel centro di Varese che hanno portato a una serie di problematiche della viabilità.