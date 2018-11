Porro, che bell’esordio. Domenica nera per Vegnaduzzo

PORRO 7 – Diversi guizzi utili sia sullo 0-0 sia nel breve periodo in cui il Varese è rimasto in vantaggio: nessuna colpa sul gol né sulla clamorosa traversa colta da Villa. Esordio decisamente positivo per il classe 2000.

LONARDI 6 – Non ha problemi a contenere e quindi sceglie spesso di sganciarsi in avanti, ma più si avvicina all’area avversaria, più cala nella precisione.

M’ZOUGHI 6,5 – Prova lineare, al solito senza sbavature e con qualche buon anticipo. Un po’ di amaro in bocca per il gol visto che il tiro decisivo arriva proprio dal centro dell’area, ma è anche vero che la palla spiove a Sala dopo una deviazione: non ci sentiamo di dare colpe particolari.

TRAVAGLINI 6,5 – Primo tempo da gigante quale ha dimostrato di essere. Nella ripresa la difesa appare poco protetta, lui e i soci provano a cavarsela da soli e ci riescono quasi sempre.

BIANCHI 6,5 – Prova positiva sia in copertura, sia in spinta visto che si fa spesso vedere in fascia per sovrapporsi con Piqueti. Vivace e attento a non commettere errori.

ETCHEGOYEN 5,5 – Si presenta allo stadio con una bella conclusione nelle fasi iniziali sulla quale non ha fortuna. Poi sparisce un po’ nei flutti del centrocampo: la sostituzione non sorprende.

(Conti 5,5 – Cerca di incidere nelle mischie finali ma gli rimane il colpo in canna da buona posizione quando, al posto di tirare subito, cerca uno spazio più comodo).

GESTRA 5,5 – Non una partita globalmente brutta, nel senso che non ha commesso errori particolari né perso palloni in modo grave. Però, anche complice un campo non certo da biliardo, fatica a trovare le geometrie migliori per i compagni.

CAMARA 6,5 – Guadagna il rigore e lo trasforma alla perfezione: per il resto pomeriggio non semplice, fatto di qualche buona ripartenza ma anche di azioni troppo lontane dalla zona chiave del campo, l’area dei brianzoli. Nella ripresa gioca più vicino alla porta di Mauri e combina qualcosa in più.

SILLA 5 – Non è il suo campo, non è la sua partita, non ha il fisico per prendere il posto di Lercara soprattutto per quanto riguarda la fase da incontrista, come ammette anche Domenicali. Fatica a stare in piedi, non rientra dagli spogliatoi.

(Marinali 5,5 – Appena entrato riceve il benvenuto da Bollini Frigerio che per poco non lo fa secco sulla ripartenza. Poi ha anche la sfortuna di prendersi una pallonata in faccia. Fa massa, ma con pochi risultati).

PIQUETI 5,5 – Produce tanto fumo al di sotto del quale non c’è il classico arrosto ma solo qualche arrosticino, sottoforma dei cartellini gialli generati dai falli cui costringe i difensori quando accelera. Ma, appunto, è troppo poco per uno che dovrebbe fare la differenza.

VEGNADUZZO 4,5 – Premessa: non siamo d’accordo con chi lo ha fischiato, un’inutile sfoggio di rabbia. Il voto però è bassissimo: fatica letteralmente a muoversi e a iniziare la corsa, non tiene un pallone, non fa salire la squadra. E non si crea un’occasione in 80′.

(Mondoni 6 – Tenta un tiro al volo in mischia, tiene bassa la palla ma trova il corpo di un avversario).