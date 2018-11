Tutti i colori della solidarietà allo chalet Martinelli

Una festa di colori e solidarietà allo chalet Martinelli domenica 18 novembre.

Insieme alle sferruzzatrici di Varese in… Maglia, e alla band che ha allietato in musica tutta la giornata, tanti amici ed ospiti che hanno aiutato a realizzare i capi che sono poi stati consegnati alle associazioni. Tra loro anche il sindaco Davide Galimberti, l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, don Marco Casale e monsignor Luigi Panighetti, insieme alle suore di casa Maria Ausiliatrice.

«Stasera siamo tutti un po’ più ricchi. Per chi come noi non sono abituati a stare con persone bisognose oggi è stato bello dividere con loro pranzo, storie, sorrisi. Oggi con la scusa della maglia abbiamo capito che dobbiamo essere un po’ più “Umani” – spiega Antonia Calabrese, presidente di Varese in Maglia – Il mio grazie da Associazione Varese In è per il Presidente degli Angeli Urbani Walter Piazza e la coordinatrice Piera Cesca , che ci hanno ospitati e coccolati, i City Angels, le donne di Varese in maglia, le tante donne che ci hanno aiutato dal Centro diurno di Luvinate a Comerio, Gavirate e non solo.Francesco della Associazione il Pane di S. Antonio a cui siamo riusciti con i mercatini di s.Martino e Gavirate a contribuire all’acquisto dei farmaci per l’ambulatorio dei poveri. Il grande freddo si avvicina e il nostro viaggio per la consegna di un anno di lavoro continua».