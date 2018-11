Varese in maglia “sferruzza” allo Chalet Martinelli

Un gruppo di lavoratrici della maglia – e che gruppo: quello di Varese in… maglia, uno dei più attivi e conosciuti del territorio – si ritroverà domenica 18 allo chalet Martinelli, sede degli Angeli Urbani, per aiutare i senzatetto.

È stata infatti presentata oggi al bar Regondell l’iniziativa “Knitting solidale” di Varese in maglia.

Domenica 18 novembre nella sede dell’associazione “Angeli Urbani”, in piazzale Trento e Trieste, si potrà partecipare alla giornata per i senzatetto, realizzando cappelli, scaldacollo, guanti e sciarpe da donare a chi ne ha bisogno.

«Il nostro obiettivo è quello di fare aggregazione. Metteremo a disposizione la lana per chiunque voglia partecipare e poi lasceremo tutto ciò che abbiamo realizzato ai senzatetto – spiega l’organizzatrice e presidente dell’associazione Antonia Calabrese. – Abbiamo raggiunto notevoli traguardi, come dimostra il ricavato devoluto dai nostri mercatini al nuovo ambulatorio della “casa della carità” della Brunella per l’acquisto di farmaci, e ora abbiamo bisogno di una sede tutta nostra».

Il gruppo, dopo avere avuto per un anno la sede ai Salesiani, ora si riunisce tutti i venerdì al bar Regondell di via Donizzetti: ma ha necessità di trovare un luogo fisico dove riorganizzare i propri spazi.

«Siamo molto contenti di questa idea e ringraziamo tutti i volontari e le associazioni. Questa è un’iniziativa importante sia per valore morale che materiale, visto l’impegno che coinvolge tutte queste persone» continua il presidente degli angeli urbani Walter Piazza.

«Qui ci sono molte persone riunite, donne appassionate di maglia, “angeli urbani” e “city angels”. Questo vuol dire costruire una rete per produrre solidarietà» commenta l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari. «L’amministrazione spinge per unire le forze verso un obiettivo, con concretezza. Tenere insieme le persone per una giornata e produrre qualcosa diventa un’azione concreta e utile».

«Questa sta diventando una manifestazione storica, che coinvolge più associazioni – sottolinea Piera Cesca – oltre a noi e ai City Angels, sono invitati anche tutti i partecipanti alle altre associazioni, e il risultato del lavoro sarà disponibile a tutti»

L’incontro è fissato per le 11. Seguirà una pausa pranzo con pizzata in compagnia e merenda dopo la consegna dei lavori. La giornata sarà accompagnata dalla musica di Michele e Tommy (al secolo: Tommy Calabrese, musicista e scrittore).

Per informazioni scrivere a varesein@gmail.com o andare sulla loro pagina facebook.