Al lavoro per il presepe vivente

Siamo agli sgoccioli per il presepe vivente di Mesenzana, un appuntamento imperdibile per i fedeli e per quanti amano le rappresentazioni sacre.

La Natività è un evento speciale perché si tratta di un presepe vivente coi personaggi del paese che si vestiranno con costumi storici.

Il resto lo faranno le luci, la scenografia e l’ambientazione natalizia che renderà speciale la serata.

L’appuntamento è per il prossimo 22 dicembre a partire dalle 20.30.