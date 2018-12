Albero di Natale in ritardo: accensione un\'ora e mezza dopo

Ancora polemiche sulle luci del Natale saronnese: ieri pomeriggio, sabato alle 17,30, era in programma l’accensione dell’albero in piazza Libertà ma la cerimonia è saltata a causa di un ritardo di un’ora e mezza nell’allestimento. Erano infatti le 19 quando il responsabile delle luminarie saronnesi ha accesso l’albero di Natale.

A spiegare l’accaduto l’assessore al Commercio Paolo Strano presente con le colleghe Maria Assunta Miglino e Pier Angela Vanzulli. “E’ arrivata in ritardo la struttura portante e così anche la conclusione del montaggio è stata ritardata”.

Già perché per la prima volta si è rinunciato all’abete per un albero di luci. Gli operai hanno iniziato a posizionare i fili intorno alle 16 e solo alle 20 è stato acceso l’albero completo di punta. La prevista inaugurazione si è limitata all’esibizione intorno alle 18,30 del coro Incanto che si è esibito sotto i pennoni conquistando molti dei fedeli che uscivano dalla messa. Puntuale invece alle 16,30 l’apertura del Villaggio di Babbo Natale in piazza Volontari del sangue.