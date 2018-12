Bici, sinti e ospedale tra i temi del consiglio comunale

Promozione della bicicletta, l’ospedale unico e le difficoltà del Sant’Antonio Abate, lo sgombero del campo sinti. Sono alcuni dei temi che verranno toccati nel corso del prossimo consiglio comunale a Gallarate, convocato per martedì 18 dicembre, alle 21.

L’assise comunale è in realtà convocata soprattutto poi per una serie di mozioni e interrogazioni presentate dall’opposizione. Prima ci saranno le consuete comunicazioni di sindaco, giunta e consiglieri comunali, seguito dal question time (interrogazioni a risposta immediata, di solito legata a problemi recenti) e poi dagli altri punti all’ordine del giorno.

E all’ordine del giorno in realtà, come si diceva, ci sono solo punti proposti dall’opposizione o, per la precisione, dal Partito Democratico.

Innanzitutto torna il tema della ciclabilità, dell’uso in sicurezza della bicicletta. Il Pd porta una mozione per sviluppare il progetto “Gallarate città amica della bicicletta”. L’idea era già stata delineata dal consigliere Giovanni Pignataro, riprende anche la campagna di sicurezza stradale già avviata dall’amministrazione Cassani e prevede ulteriori interventi.

Segue un’altra mozione del Pd, sull’ospedale nuovo e sulle risposte necessarie che il Comune dovrebbe sollecitare. Sullo sfondo c’è sì il tema del futuro ospedale unico, ma soprattutto le preoccupazioni per l’attuale, costante decadimento della qualità dei servizi del presidio sanitario di Gallarate (tra code al Cup, carenze di personale, rotazione di medici e infermieri a coprire i “buchi” e le emergenze nei singoli reparti).

Ci sarà poi una mozione dem sul Decreto Sicurezza e infine una interpellanza su un tema caldissimo: i costi dello sgombero del campo sinti di via Lazzaretto, tra costi immediati (lo sgombero in sé) e costi aggiuntivi man mano presentatisi, a partire dall’accoglienza in albergo delle famiglie sfrattate (già approdata in tribunale).