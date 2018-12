Caja: “Grande cuore dei miei: l’abbiamo vinta due volte”

CAJA 1

«Oggi è stata conquistata una vittoria molto importante su un campo difficile e contro una grande squadra. La partenza positiva di Venezia inoltre avvolora ancora di più la nostra gara: oggi infatti abbiamo vinto due volte. Dopo l’inizio strepitoso della Reyer nel primo quarto altri avrebbero pensato a limitare i danni, invece noi siamo stati bravi a macinare il nostro gioco, continuando a fare le scelte giuste».

CAJA 2

«Abbiamo scelto di chiudere l’area perchè temevamo i loro giochi sotto canestro. Per questo motivo siamo andati a raddoppiare tutti i loro lunghi. Questa mossa ci ha penalizzato nel primo quarto ma alla lunga le percentuali della Reyer sono scese e noi abbiamo continuato a crederci. In attacco abbiamo avuto una buona fluidità, interpretando bene le loro difese».

CAJA 3

«Nella pallacanestro i numeri sono importanti e grazie al nostro gioco interno siamo stati bravi a controllare i rimbalzi e a ripartire subito in contropiede. Così alla fine abbiamo chiuso con sole nove palle perse in trasferta a fronte di 16 assist. Faccio grandi complimenti a tutti i ragazzi che hanno giocato con grande cuore e mentalità. Ci hanno sempre creduto e per questo sono stati premiati».

DE RAFFAELE 1

«Sembrava che all’inizio la pausa ci avesse giovato, con l’impatto avuto sulla partita. Poi però Varese ha vinto meritatamente perché ha mostrato un’aggressività superiore alla nostra con cui è rientrata in partita. Noi abbiamo concesso troppi rimbalzi ma soprattutto ci siamo illusi con i canestri dall’arco iniziali e non siamo riusciti a orchestrare il gioco sotto».

DE RAFFAELE 2

«Ho faticato a trovare i quintetti giusti dal punto di vista mentale e quando Varese ha preso il vantaggio ci siamo ritrovati a rincorrere con tanta frenesia. Ora dobbiamo subito iniziare a pensare alla trasferta di Salonicco e recuperare al meglio qualche giocatore che stasera ha faticato, come si è visto».

DE RAFFAELE 3

«Noi abbiamo tirato 40 volte da 3 punti ma Varese ha fatto una scelta ben precisa intasando l’area: nel basket si fanno le scommesse e la OJM ha vinto la sua chiudendo il pitturato. Devo anche dire però che le nostre triple, quasi tutte, sono state costruite in modo pulito. Segnalo inoltre che abbiamo perso troppi palloni, anche per superficialità, e questo non può accadere perchè Varese sta in alto meritatamente ed è arrivata qui per provare a vincere». Riuscendoci.