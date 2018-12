Cuneo da scoprire, torna “Regala la cultura”

Con le festività natalizie l’offerta culturale della Città di Cuneo si trasforma in dono accessibile e originale. Da quest’anno si potrà regalare anche l‘ingresso alla torre civica.

Per il terzo anno consecutivo torna l’iniziativa “A Natale regala cultura”, un’idea economica per un piccolo pensiero natalizio. Al costo di 5 Euro sarà infatti possibile acquistare e donare per Natale la possibilità di visita, con un unico biglietto, ai tre musei cittadini: il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo, il Museo Diocesano di San Sebastiano, il Museo Casa Galimberti.

L’offerta culturale integrata, variata ed economicamente vantaggiosa nasce dalla convenzione sottoscritta fra Comune di Cuneo, Diocesi di Cuneo e Conitours, a fronte del riconoscimento che i musei che vi aderiscono sono “istituti e luoghi della cultura” caratterizzati da profondi e reciproci legami, aventi ad oggetto la storia della città di Cuneo e del territorio compreso nelle sue valli. La “Cuneo Musei Card” è stata acquistata fino ad oggi da quasi 500 persone tra cuneesi e turisti, che hanno potuto apprezzare per intero la varietà e il prestigio delle istituzioni museali cittadine.

Il biglietto cumulativo “Cuneo Musei” garantisce infatti un accesso a ciascuno dei tre Musei della Città, per un totale di tre accessi totali, è comprensivo di ingresso alle collezioni permanenti, alle esposizioni temporanee ospitate o organizzate dai Musei aderenti, salvo altrimenti specificato, e avrà validità dalla data di acquisto al 31.12.2019.

Il ticket cumulativo, in versione natalizia, sarà facilmente acquistabile in numerose sedi:

– Museo Civico, via Santa Maria, 10 (mar. – dom. 15.30-18.30)

– Museo Diocesano San Sebastiano, contrada Mondovì, 15 (ven. 15.00 – 18.00; sab. dom. 10.00 – 18.00)

– U.R.P. del Comune di Cuneo, in Via Santa Maria (lun. merc. giov. 8.30 – 12.00 | 14.30 – 16.30; mart. 8.30 – 16.30; ven. 8.30 – 12.00)

– Conitours, in Via Pascal 7 1° piano (lun.-ven. 8.30 – 12.30; 14.00 – 18.00)

Attività ricettive convenzionate Conitours.

Quest’anno alla proposta si aggiunge un’importante novità: l’accesso alla Torre Civica simbolo cittadino e luogo di grande suggestione che permette di godere di un meraviglioso panorama su Cuneo e le montagne circostanti. Il biglietto ha un costo di 3,00€ e dà diritto all’accesso alla torre nei periodi di apertura che per il 2019 avranno inizio dal mese di marzo. Si accede al punto più alto della città accompagnati da una guida turistica che offre un racconto del monumento e del panorama che si gode dagli oltre 50 metri di altezza della cella campanaria. Grazie all’ascensore e – nell’ultimo tratto – ai 28 gradini in legno (ripidi) si guadagna il punto più alto della città, la balconata, da dove si ammira lo straordinario gioco di tetti e campanili del centro storico e si gode dell’abbraccio delle Alpi e oltre, fin dove lo sguardo arriva.

L’”esperienza torre” ha la durata di 1/2 ora e sarà acquistabile presso Insite Tours in Via Pascal, 7 al 1° piano (lun.-ven. 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.30) – www.insitetours.eu

Info: Museo Civico di Cuneo, Via Santa Maria 10

tel. +39 0171 634 175 – museo@comune.cuneo.it

Museo Diocesano San Sebastiano, Contrada Mondovì 15

tel. +39 0171 480 612; +39 0171 67725 – info@museodiocesanocuneo.it

Museo Casa Galimberti, P.zza Galimberti 6

tel. +39 0171 444 801 – museo.galimberti@comune.cuneo.it

ATL Ufficio Turistico, Via Pascal 7

tel. +39 0171 690 217 (int.1) – iatcuneo@cuneoholiday.com

Conitours, Via Pascal 7

tel. +39 0171 698 749 – info@cuneohotel.it

Insite Tours, Via Pascal 7

tel. +39 339 4971 686 – raffaella.giordano@insitetours.eu