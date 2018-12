Ginnastica al freddo alle scuole dei Ronchi

Tredici gradi e non di più, nella palestra delle scuole del quartiere Ronchi di Gallarate. Va bene che lì ci si fa ginnastica e quindi ci si muove, ma forse è un po’ troppo.

Il problema si è presentato martedì e ancora nella giornata di oggi, mercoledì 19 novembre. Testimoniato dalle eloquenti immagini, girate sui social, del termometro della palestra (usata al pomeriggio anche dalle squadre di basket) che indica appunto tredici gradi.

«Ho in programma domani (giovedì, ndr) un incontro con la ditta della Gestione calore, faremo il punto» assicura l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech.

I problemi con il riscaldamento sono un po’ una spia, in realtà, di “acciacchi” – per così dire – dell’edificio della scuola, ormai avviato quasi al mezzo secolo di età. Dalle infiltrazione d’acqua a caloriferi e rubinetti in condizioni non ottimali, dalle luci guaste alle perdite d’acqua, ai piccoli danni “eredità” di episodi di furto. O in altri casi, semplicemente, di pulizia non proprio impeccabile.