Incidente sulla 336: perde il controllo dell’auto e si schianta sulla cuspide

Incidente stradale questa sera, poco prima delle 21 sullo svincolo della superstrada SS 336-A8.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro la cuspide delle svincolo autostradale. L’uomo, 62 anni, è rimasto incastrato nell’auto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici inviati dal 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate supportata dall’automedica, i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate e la Polizia stradale.

I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, mediante l’uso di cesoia e divaricatore hanno estratto l’uomo, e successivamente hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.