La luce della pace al Sindaco: “La terrò accesa in consiglio comunale”

Arde a Palazzo Estense e lo farà come buon auspicio per tutta la città. Domenica sera, infatti, una delegazione di scout ha consegnato nelle mani del sindaco Davide Galimberti la lanterna con la fiamma che è stata accesa a Betlemme.

«Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di una luce che dia speranza» ha detto Galimberti che pensando ai prossimi impegni istituzionali ha avuto un’idea: «questa settimana avremo il consiglio comunale per approvare il bilancio, terrò la lanterna accesa lì».

La luce della lanterna arriva dalla Chiesa della Natività a Betlemme dove c’è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dal combustibile donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.