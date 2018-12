La proposta eco-friendly di Lessmore per il Natale

Quest’anno per Natale facciamo un regalo diverso, pensando anche all’ambiente, con i prodotti ecosostenibili in cartone 100% riciclabile di Lessmore.

Uno dei principali significati del Natale è che tutti noi non siamo mai soli. La pace del focolare, la serenità e la gioia di abbracciare le persone a noi care sono impreziosite dall’intimità con cui vestiamo la festa. Quei piccoli grandi oggetti che da sempre compongono la nostra tradizione e la rinnovano anno dopo anno come una compagnia a cui non è possibile rinunciare, che rispecchiano la nostra creatività e l’amore che proviamo per la vita.

Il presepe? Certo. Le luminarie ai balconi? Una meraviglia. L’albero di Natale? L’amico che fa la felicità dei più piccoli e riempie di commozioni i grandi.

Ed ogni anno quando si avvicina il Natale ed arriva il momento di pensare agli addobbi, alle decorazioni e all’immancabile albero, si accende l’antica domanda: meglio l’abete “vero” o quello “finto”? Di plastica o naturale?

Esiste una diversa scelta, che è quella di Lessmore che ha inserito nella sua Ecodesign Collection un albero 100% “green”.

La Collezione Ecodesign di Lessmore, ideata e disegnata dall’architetto e designer Giorgio Caporaso ci offre la possibilità di compiere un gesto in linea con la nostra Storia e allo stesso tempo offrendoci la risposta a quel plus di cui oggi dobbiamo e vogliamo farci carico: l’importanza di pensare anche al pianeta e al suo ecosistema. Gli alberi di Natale e i prodotti natalizi in cartone 100% riciclabile di Lessmore sono perfetti per festeggiare il Natale e rappresentare un’alternativa decisamente eco-friendly guardando anche al principio dell’economia circolare.

Design sostenibile, facili da montare

Semplici ma con forme ricercate poiché concepite secondo i criteri del design sostenibile, gli alberi di Natale Lessmore in cartone riciclabile al 100% sono facili da montare e smontare in quanto ogni loro elemento è separabile e, disponendo di diverse misure e versioni, risultano funzionali a ogni esigenza di spazio. Nei colori avana, o nelle versioni in colore bianco, rosso o verde, producono tutto il profondo calore che chiediamo a un albero natalizio.

La particolarità poi è data dalla possibilità di personalizzarlo a nostro piacimento. Diamo sfogo alla nostra fantasia, sleghiamo la nostra creatività per vestirlo e diventerà come lo vogliamo, figlio del nostro stile personale, un pezzo veramente unico al mondo che sposa l’allegria con l’eleganza.

Abbasso l’inquinamento, divertimento mille

Sono creazioni suddivise in sagome da incastrare con estrema facilità, belle nel colore havana oppure da scegliere tra le versioni arricchite con cartoncini colorati. Nella versione semplice 100% cartone color avana il divertimento è anche personalizzarli, magari disegnando i personaggi che più amiamo o usando l’inventiva nello scrivere frasi augurali o nel decorarli con il proprio estro coi colori che preferiamo, utilizzando glitter e brillantini, grafiche, figure, decorazioni che ci sentiamo di esprimere. E inoltre si possono addobbare con palline, festoni o qualunque finitura e decorazione che desideriamo. A noi la scelta, per avere un albero di natale ecologico personalizzato secondo i nostri desideri.

E quando le feste terminano? Niente di più facile di riporlo in attesa del prossimo natale. Basterà smontare l’albero, facilmente e velocemente “sfilando” le 2 sagome, e riporlo, così appiattito, dove si vuole per ritrovarlo sempre bello e fresco per l’occasione successiva. E se gettato, non andrà certo ad aumentare la filiera dei prodotti che avvelenano l’ambiente poiché, essendo in cartone, potrà essere totalmente riciclato e non andrà ad inquinare l’ambiente.

Un albero di Natale è una foglia appesa all’albero dell’universo. Innovare restando nella tradizione significa che ogni giorno è il giorno della Terra. Natale compreso.

Dimensioni

30 cm

45 cm

170 cm

220 cm

Prezzi su richiesta

Design Giorgio Caporaso

Prodotto e distribuito da Lessmore

Collezione Ecodesign

Brand profile

Lessmore – Espressione di lifestyle che diventa un gesto d’amore verso il nostro pianeta. Questa è la Ecodesign Collection di Lessmore, brand italiano di ecodesign nato più di dieci anni. La Ecodesign Collection racconta la personale ricerca di stile e di funzionalità del suo autore, l’architetto e designer Giorgio Caporaso, conferendo un particolare fascino anche a materiali considerati tradizionalmente poveri come il cartone, ma con rilevanti qualità ecosostenibili.

A Varese, per questo natale 2018, gli alberi e le decorazioni natalizie di Lessmore si possono acquistare nei seguenti PUNTI VENDITA:

Agricola Home&Garden

Via Pisna 1

21100 Varese

Tel. 0332 313145

info@agricolashop.it

ArredoPiù

Viale Belforte 250

(di fianco Centro Commerciale Belforte Iper)

21100 Varese

Tel. 0332 330375

info@arredopiu.net